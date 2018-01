Conta de luz em São Paulo sobe 20% A tarifa de energia da Elektro vai subir 27,93%, dos quais 20,25% nesta quarta-feira, e a diferença de 7,68 pontos percentuais será dividida em três parcelas anuais de 2004 a 2006. A concessionária atende 1,7 milhão de consumidores em 223 municípios de São Paulo e em cinco de Mato Grosso do Sul, representando 3,6% do consumo de energia no País. Durante a revisão tarifária, encerrada hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um aumento de 28,21% e a empresa queria 42,77%. O aumento autorizado não será aplicado igualmente a todos os consumidores. Os clientes residenciais e de baixo consumo terão reajuste de 20,08% nas tarifas este ano. Os comerciais e industriais terão aumento de 22,61%. A Elektro é uma das 17 distribuidoras que passam este ano pela revisão tarifária periódica, processo previsto nos contratos de concessão.