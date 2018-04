Conta de luz fica mais cara em Brasília e no Paraná A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou hoje um reajuste de 14,5% nas tarifas de energia da Companhia Energética de Brasília (CEB). Autorizou também reajuste de 10,23% para a Força e Luz Coronel Vivida (Forcel), no Paraná. Os novos valores entram em vigor na segunda-feira. A CEB atende a 611.700 unidades consumidoras do Distrito Federal, e a Forcel atende a 5.300 unidades no município de Coronel Vivida e localidades próximas. Para calcular os reajustes, a agência considera a avaliação de custos que as empresas fizeram nos últimos 12 meses.