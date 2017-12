Conta de luz subirá 18% no interior paulista A Aneel informou na noite desta quarta-feira que concluiu o processo de revisão das tarifas da Companhia Piratininga de Força e Luz e da Bandeirante Energia, que atuam no interior paulista. Elas terão direito a reajuste de 18,08%. A conta de luz estará mais cara já a partir desta quinta-feira. A Aneel determinou ainda que o reajuste das duas companhias será escalonado. O aumento neste ano será de 14,68%. A diferença de 3,4 pontos porcentuais entre o índice integral (18,08%) e o autorizado para este ano (14,68%) será aplicada em três parcelas anuais, de 2004 a 2006. Em 2007, será realizada nova revisão tarifária das distribuidoras. A Bandeirante atende cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras em 28 municípios do interior de São Paulo, mercado que representa 3,54% do consumo de energia do Brasil. A Piratininga fornece energia para 1,17 milhão de unidades em 26 municípios, também no interior de São Paulo. O mercado da empresa corresponde a 3,48% da energia consumida no País. As duas companhias estão entre as 17 distribuidoras que passam este ano pelo processo previsto nos contratos de concessão.