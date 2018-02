Conta de luz vai ficar em média 4,48% mais cara na Grande SP

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, um reajuste médio de 4,48% nas tarifas da Eletropaulo. Para consumidores conectados à alta tensão, como indústrias, o aumento será de 2,37%, e para a baixa tensão, casas e unidades de comércio, a alta será de 5,37%.

As novas tarifas vigoram a partir de 4 de julho. A concessionária Eletropaulo atende a 6,9 milhões de unidades consumidoras em São Paulo e na Região Metropolitana.

Inflação. Para o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), André Chagas, o reajuste médio de 4,48% nas contas da Eletropaulo deve ter impacto de até 0,15 ponto na inflação da capital paulista.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele calcula que o impacto deve ser sentido a captado pelos índice de monitoramente de preços de agosto, porém, não deve mudar a dinâmica de queda de inflação esperada para este ano. "É um impacto marginal. Energia elétrica está oscilando tanto - uma hora vem com alta e outra com baixa -, mas será insuficiente para modificar a tendência de desaceleração do IPC", afirma.