Conta de luz vai subir em São Paulo e Sergipe A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta quinta-feira reajuste de 23,10% para a Companhia Energética de São Paulo (Cesp). As novas tarifas da concessionária paulista, que pleiteou 25,80%, serão corrigidas a partir do próximo domingo. A agência também autorizou aumento de 19,79% para as tarifas de energia da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe). A empresa havia pedido correção de 21 65% e o novo porcentual será aplicado no próximo sábado. De acordo com nota distribuída pela agência, a Sulgipe é a primeira concessionária de distribuição a retirar das tarifas a Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) de 2,9% para os consumidores residenciais e de 7,9% para os consumidores comerciais e industriais. A RTE foi destinada à cobertura dos prejuízos das distribuidoras com o racionamento. Ainda segundo a assessoria da agência, o impacto nas tarifas da empresa será imediato, uma vez que terminou o prazo de 12 meses para a vigência desse reajuste na empresa. Os números ainda serão auditados pela Aneel. O Índice de Reajuste Industrial (IRI) da Cesp representou 22,15 pontos porcentuais do reajuste total concedido à empresa. A concessionária fornece energia a dois grandes consumidores industriais: a Petrobras e a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). O IRT da distribuidora sergipana representou 18,72 pontos porcentuais. A Sulgipe fornece energia para 80.694 unidades consumidoras em 12 municípios localizados no interior de Sergipe e em dois municípios do Estado da Bahia. As tarifas de fornecimento de energia elétrica são reajustadas anualmente, na data de assinatura dos contratos de concessão das distribuidoras de energia. Ao calcular os índices, a Aneel considera a variação de custos que as empresas tiveram no decorrer de 12 meses. A fórmula do cálculo inclui custos não gerenciáveis (energia comprada de geradoras, Conta de Consumo Combustível - CCC), Reserva Global de Reversão (RGR), taxa de fiscalização e encargos de transmissão); e custos gerenciáveis, sobre os quais incide o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).