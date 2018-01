Conta de não-residente tem saldo negativo de US$ 47 milhões O saldo das operações de saída e entrada de recursos no País, por meio das contas de não-residentes - as chamadas CC5 - estava negativo em US$ 47 milhões no mês, até o dia 20. A informação foi divulgada hoje pelo chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes. As operações totais de contratação de câmbio nestes 20 dias do mês acumulava um saldo positivo de US$ 10 milhões. "O fluxo está estável", comentou Lopes. No segmento comercial, as contratações de câmbio para exportação acumulavam até o dia 20 um volume de US$ 4,711 bilhões. Para as importações, o valor era de US$ 2,780 bilhões, gerando assim um saldo positivo de US$ 1,931 bilhão para o segmento. No financeiro, as contratações de câmbio para compra atingiram até o dia 20 um volume de US$ 3,087 bilhões, abaixo dos US$ 4,962 bilhões contratados para a venda de divisas. Com isso, o segmento financeiro registrou, no período, um saldo negativo de US$ 1,874 bilhão.