Conta de telefone ficará mais barata com novos interurbanos A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta quinta-feira um novo regulamento para as áreas locais. As atuais 7.600 áreas serão reduzidas para 5.360 ? nelas o usuário paga tarifa local nas ligações. No caso da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, os usuários de 39 municípios passarão a pagar tarifa local na comunicação entre essas cidades em lugar de tarifa de longa distância, já que essas ligações eram consideradas interurbanos. O novo regulamento beneficiará 36 milhões de um total de 39 milhões de usuários em todo o País. Segundo o conselheiro da Anatel, José Leite Pereira Filho, a redução da receita para as empresas não é significativa e não causará desequilíbrio econômico. O novo regulamento será publicado no Diário Oficial da próxima segunda-feira. As empresas terão prazo de 60 dias para se adequar, no caso das áreas que correspondem a um município; 90 dias, nas áreas formadas por conjunto de municípios e 180 dias, nas áreas tratadas como áreas de continuidade urbana, situação que ocorre quando duas localidades são unidas por uma ponte ou por um rio, por exemplo. O novo regulamento cria no Estado de São Paulo, seis novas áreas formadas por vários municípios onde a ligação passa a ser cobrada como chamada local, e não mais como interurbano. Além da área metropolitana da capital, que engloba 39 municípios, haverá as áreas de Barra Bonita, com 2 municípios (o outro é Igaraçu do Tietê); a de Campinas, com Paulína, Sumaré, Valinhos e Vinhedo; a de Ribeirão Preto, com Guatapará; a de Santos, com Cubatão, Guarujá, Praia Grande e São Vicente e, ainda, a de Sorocaba, com Votorantim. No Rio de Janeiro, a área da região metropolitana do Rio será formada por onze municípios. A área da grande Belo Horizonte terá nove municípios e a de Porto Alegre, 19. Em todos os Estados houve modificações de áreas, principalmente nas regiões metropolitanas.