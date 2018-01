Conta de telefone fixo vai mudar; usuário deve fazer opção A partir deste mês, as operadoras de telefonia começam a implantar uma nova forma de cobrança das ligações telefônicas locais. Além do detalhamento das ligações (hoje isso acontece apenas para as ligações interurbanos e para celular), agora as chamadas serão computadas por minutos e não mais por pulsos. A conversão do sistema de cobrança acontecerá entre março e julho de 2007. Já o consumidor, de sua parte, terá de escolher entre dois planos. São eles: o Plano Básico por Minutos e o Plano Alternativo de Serviços de Oferecimento Obrigatório (PASOO). O primeiro é recomendado para pessoas que fazem ligações curtas, de até três minutos. Já o PASOO é a melhor opção para quem faz ligações com duração acima disso. Portanto, para saber qual a melhor opção, o consumidor precisa ter idéia de quanto dura a média de suas ligações. Este pode ser um problema para o usuário, pois atualmente a cobrança é feita apenas com base nos pulsos e não é possível saber com exatidão qual a duração das ligações efetuadas. Uma opção errada pode trazer grande prejuízo para o consumidor. Por exemplo, 200 pulsos podem equivaler a 100 ligações com duração de 2 pulsos, como também podem equivaler a 20 ligações de 10 pulsos (ou a 2 ligações de 100 pulsos cada). Vale destacar que o consumidor que não fizer sua opção até o final de julho cairá automaticamente no plano básico por minutos. Entenda alguns diferenciais dos planos. Plano básico por minutos - Franquia: consumidor terá direito a 200 minutos nas residências e 150 minutos em estabelecimentos comerciais; - Conversão de pulso para minuto: neste plano, considerou-se que 1 pulso equivale a 1,7 minuto. Isso significa que 1 minuto custa R$ 0,09593; - Forma de mensurar o tempo da ligação: o mínimo cobrado é de 30 segundos. O valor de uma ligação que dura mais do que isso é calculado tomando por base um décimo de minuto (6 segundos). Ou seja, se o consumidor faz uma ligação de 1 minuto e 18 segundos, ele vai pagar exatamente por isso e não por 2 minutos; - Tarifa de completamento: não há cobrança desta tarifa, mas o consumidor paga, no mínimo, o equivalente a 30 segundos de conversação, mesmo que fale menos tempo. PASOO - Franquia: consumidor terá direito a 400 minutos nas residências e 360 minutos em estabelecimentos comerciais; - Conversão de pulso para minuto: neste plano, 1 pulso equivale a 4 minutos de conversação. Isso significa que 1 minuto custa R$ 0,03682; - Forma de mensurar o tempo de ligação: quando a ligação feita pelo consumidor é atendida, ele já paga por 4 minutos (tarifa de completamento) e este tempo é descontado do total da franquia. A partir daí, a cobrança é feita pelo tempo de utilização do telefone a cada décimo de minuto (6 segundos). Ou seja, se o consumidor fizer uma ligação de 2 e 30 segundos minutos, ele vai pagar os 4 minutos da tarifa de completamento mais os 2 minutos e 30 segundos; - Tarifa de completamento: sim, é cobrado ao equivalente a 4 minutos neste tipo de plano. Veja alguns exemplos de ligação - 1 minuto No plano básico por minutos, o consumidor paga exatamente o minuto cobrado neste tipo de plano - R$ 0,10. No PASOO, ele paga os 4 minutos da tarifa de completamento (R$ 0,15) mais o minuto de duração da ligação. No total, R$ 0,19. Isso significa que, no plano básico, a ligação será 88% mais barata. - 2 minutos No plano básico por minutos, o consumidor paga o tempo de duração da ligação - R$ 0,21. No PASOO, ele paga os 4 minuto da tarifa de completamento (R$ 0,15) mais os dois minutos de duração da ligação. Isso significa que, no plano básico, a ligação será 12% mais barata. - 3 minutos No plano básico por minutos, o consumidor paga o tempo de duração da ligação - R$ 0,31. No PASOO, ele paga os 4 minuto da tarifa de completamento (R$ 0,15) mais os três minutos de duração da ligação. Isso significa que, no PASOO, a ligação será 13% mais barata. O fato é que, como o minuto é mais barato no PASOO, as ligações a partir de 3 minutos ficam mais econômicas neste plano, apesar dos 4 minutos que são cobrados na tarifa de completamento. Além disso, tomando por base a franquia de cada plano, é desvantajoso optar pelo PASOO se as ligações são curtas, já que os 4 minutos da tarifa de completamento são descontados do total dos minutos da franquia. Veja este exemplo: se o consumidor faz uma ligação de 2 minutos, na verdade ele tem 6 minutos descontados no total da franquia - 4 da tarifa de completamento e 2 da ligação.