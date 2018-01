Conta externa do País tem saldo positivo de US$ 3,5bi em março O balanço de pagamentos do Brasil com o exterior registrou superávit de US$ 3,576 bilhões em março, informou hoje o Banco Central. O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo e é formado pelo saldo das transações correntes (balança comercial, balança de serviços e as transferências unilaterais) mais a conta de capitais. Tanto a conta de transações correntes quanto a conta de capital e financeira registraram saldo positivo no período. A primeira ficou superavitária em US$ 1,758 bilhão, o melhor resultado desde julho de 2004. O número ficou dentro das estimativas dos analistas, que iam de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões. Em março de 2004, o superávit de transações correntes foi de US$ 748 milhões, resultado bem inferior ao apresentado agora em março deste ano. O superávit do mês passado foi também muito melhor do que o de fevereiro, de US$ 117 milhões. Em 12 meses, o saldo de transações correntes até março está positivo em US$ 12,713 bilhões, o correspondente a 2,05% do PIB. Já a conta de capital e financeira ficou com saldo positivo de US$ 1,561 bilhão. Em março do ano passado, a conta de capital e financeira havia sido deficitária em US$ 1,986 bilhão e o balanço de pagamentos negativo em US$ 1,270 bilhão. Resultado acumulado No primeiro trimestre desse ano, o balanço de pagamentos acumula um saldo positivo de US$ 10,394 bilhões, ante US$ 2,626 bilhões no mesmo período de 2004. As transações correntes acumulam no ano saldo positivo de US$ 2,693 bilhões, o equivalente a 1,71% DO PIB. No primeiro trimestre do ano passado, o superávit das transações correntes foi de US$ 1,626 bilhão. Já a conta de capital e financeira registra nos três primeiros meses do ano um superávit de US$ 7,135 bilhões. Investimento estrangeiro O ingresso de investimentos estrangeiros diretos no País teve elevação em março, atingindo US$ 1,402 bilhão, segundo dados divulgados há pouco pelo Banco Central. O resultado é superior ao valor de fevereiro, quando ingressaram no País US$ 869 milhões, e também à entrada de recursos em março do ano passado, que foi de US$ 703 milhões. No acumulado do primeiro trimestre de 2005, os investimentos estrangeiros diretos somam US$ 3,489 bilhões, o equivalente a 2,21% do Produto Interno bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, a entrada de IED havia sido de US$ 2,719 bilhões (1,90% do PIB).