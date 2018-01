Conta-petróleo teve déficit de R$ 688 mi em 2000 O secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, informou hoje que a Parcela de Preços Específica (PPE), conhecida como conta-petróleo, teve um déficit de R$ 688 mi em 2000. Em dezembro passado, a PPE teve déficit de R$ 72 mi. Em 1999, a PPE contabilizou saldo positivo de R$ 2,2 bi. Receita bruta - O Tesouro Nacional apurou no ano passado uma receita bruta de R$ 188,5 bi, valor 12,7% superior ao apurado em 1999 quando a receita bruta do Tesouro havia sido de R$ 167,2 bi. As restituições e incentivos fiscais adotados no ano passado totalizaram R$ 7,699 bi, o que resultou em uma receita líquida do TN de R$ 180,801 bi para 2000, resultado 11,7% superior à receita líquida registrada em 1999, que havia sido de R$ 161,838 bi. As transferências a estados e municípios realizadas no ano passado somaram R$ 40,283 bi. Essas transferências foram superiores às feitas em 1999, quando o Tesouro passou para estados e municípios o montante de R$ 34,901 bi. As transferências a estados e municípios feitas em 2000 corresponderam a 3,8% do PIB no ano passado.