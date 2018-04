Conta vai para usuário de crediário e cheque especial O consumidor que usa crediário, cheque especial e financia as compras no cartão de crédito será o grande prejudicado, se o governo optar por aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compensar a queda na arrecadação por causa do atraso na votação da emenda da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF). Uma simulação feita pelo vice-presidente da Associação Nacional Executivos de Finanças e Contabilidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, mostra que, se a alíquota atual de 1,5% ao ano voltasse para o nível de 6% que vigorou em 2000, o impacto sobre as operações de crédito para as pessoas físicas seria pequeno. Na compra de um eletrodoméstico, cujo preço à vista é R$ 800, financiado em 24 vezes, sem entrada, com juros de 6,64% ao mês, a prestação subiria de R$ 68,29 para R$ 70,61, com alta de 3,4%. "O acréscimo não é assustador", diz ele. Se a alíquota subisse para 15% ao ano, como já foi em 1999, aí sim, o impacto seria significativo, afirma. O valor da prestação no exemplo passaria a R$ 75,74, com alta de 11%. Oliveira acredita que, se essa ameaça feita pelo governo for efetivada, o mais provável é que a alíquota suba para 6% ao ano e não para 15%. Na sua avaliação, em ano eleitoral, aumentar o imposto sobre compras financiadas seria uma medida impopular e desgastante para o governo. Além disso, observa, seria um "tiro no pé", pois provocaria queda no consumo e, conseqüentemente na arrecadação. Já a substituição da CPMF pelo aumento da alíquota do IOF não provocaria mudanças na vida dos investidores. A medida, na verdade, frustraria planos dos aplicadores que esperavam aproveitar o período em que a CPMF não será cobrada para movimentar os recursos de uma aplicação para outra sem o custo de 0,38%, da CPMF. Essa taxa encarece principalmente a migração de um fundo de renda fixa para outro do mesmo segmento, diz o diretor-executivo da Crédit Lyonnais Asset Management, Fábio de Aguiar Faria. Num fundo DI (que acompanha o movimento dos juros), que tem rendimento líquido de cerca de 1,14% ao mês, o desconto de 0,38% é considerável. No entanto, se o investidor pretende trocar de fundo e permanecer nessa aplicação por um prazo mais longo, o custo da CPMF - ou do IOF - tem menos importância, porque se dilui ao longo dos meses. Faria ressalta que, se a intenção fosse mudar para um fundo de ações, o peso do imposto seria ainda menos relevante, uma vez que, se o risco dessa aplicação é maior, a perspectiva de retorno também. Neste caso, não seria uma alíquota de 0,38% que iria inibir a troca.