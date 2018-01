Contador envolvido com a Schincariol está foragido A Polícia Federal do Vale do Paraíba apreendeu nesta quarta-feira, em São José dos Campos, dezenas de notas fiscais e outros documentos contábeis, alvos de investigação da Operação Cevada. A documentação e 46 computadores foram apreendidos em duas casas e um escritório de contabilidade, de propriedade de um empresário, que está foragido. Ele estaria no Nordeste do país, segundo informações da PF. De acordo com o delegado da PF do Vale do Paraíba, Amaro Vieira Ferreira, toda a documentação será enviada para o Rio de Janeiro, onde as investigações estão sendo centralizadas. Ferreira não informou o nome do contador nem das empresas da região envolvidas no esquema de sonegação fiscal junto à Schincariol. Fornecedor - A Malteria do Vale, instalada em Taubaté, no Vale do Paraíba, é a principal fornecedora de malte da Schincariol. Na tarde desta quarta, o gerente Cássio Ciulla, procurado pelo Estado, disse estar surpreso com as notícias que ouviu, mas informou que apenas os diretores poderiam comentar o assunto. Nenhum diretor foi localizado. A PF não esteve na empresa em Taubaté.