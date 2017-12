Contas com sobretaxa chegam semana que vem As primeiras contas de energia do racionamento, com a cobrança de sobretaxa para quem não cumpriu a meta, começam a chegar nas casas dos consumidores na próxima terça-feira. Os primeiros a receber serão as residências, o comércio e a indústria que têm leitura do consumo nos dias 4 e 5. Pela determinação da Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE), quem não cumpriu a meta nesse primeiro mês terá de pagar sobretaxa, que é de 50% para o que exceder 200 kWh e 200% para o que exceder 500 kWh. O corte de energia, no entanto, só acontecerá na segunda vez que a meta não for cumprida. Neste primeiro mês, o consumidor receberá uma carta alertando que terá a energia cortada, caso volte a descumprir a meta. O corte de energia será por três dias e o consumidor será avisado 48 horas antes. A Eletropaulo não deve desligar a luz de todos que ultrapassarem a meta duas vezes. Segundo determinação da GCE, primeiro será desligada a luz de quem ficar mais distante da meta. A data oficial do início do racionamento para as residências foi 4 de junho, mas na prática a meta começou a valer no dia da leitura do relógio de energia. Por exemplo, nas residências onde a leitura é feita no dia 25, o primeiro mês do racionamento vai terminar em 25 de julho. Casos de exceção O prazo final para quem pretende rever a meta de economia é 15 de julho. Até esta data, o consumidor que se sentir prejudicado deve enviar uma carta à Eletropaulo pedindo a revisão da meta, junto com essa carta deve estar anexado documentos que comprovem que a pessoa tem direito à revisão da meta. Um dos casos são as pessoas que mudaram de residência. Neste caso, o consumidor deve enviar junto uma cópia do contrato. A Eletropaulo tem 21 dias para responder a carta. Se, após esse prazo, confirmado pela própria distribuidora, não houver reposta, o consumidor deve ir até um posto da Eletropaulo e pedir mais um prazo para pagar a conta, que será determinado pela distribuidora. Essas pessoas que não tem meta de consumo definida, não terão punições, não vão pagar sobretaxa e nem terão cortes, isso até a distribuidora resolver cada caso. Outro fator que deve causar confusão nos consumidores é o aumento de tarifa de 16,61% determinado nesta semana. Ele já está valendo. Portanto, mesmo quem cumprir a meta acabará pagando mais. O motivo não é a sobretaxa, mas o aumento que valerá para todos.