Contas da Embratel chegam com atraso O consumidor que utilizou que utilizou o código 21 mas não recebeu as contas de telefone da Embratel, deve estar atento pois, nos próximos meses, pode ser considerado inadimplente. A empresa anunciou que vai negociar, nos próximos 30 dias, com todos os clientes que não pagaram suas contas. Se as dívidas não forem quitadas, a Embratel promete cortar os serviços e enviar o nome do usuário ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). O problema é que muitos usuários não receberam a conta por erros de endereço, dos Correios ou do próprio sistema da Embratel. "É um absurdo", diz o caminhoneiro Luiz Alves Vieira. "No ano passado, demorei para receber uma das contas. Liguei para a empresa e reclamei. Depois de três pedidos, me enviaram a fatura, só que o prazo estava vencido. Paguei a multa." Ele tentou o ressarcimento, mas não conseguiu o dinheiro da multa de volta. Esse mês, teve outra surpresa. "A conta ainda não veio. Já liguei para reclamar." Idec e Procon contestam atitude da Embratel Os órgãos de defesa do consumidor discordam com a decisão da Embratel. A advogada do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Maria Inês Dolcci, explica que a empresa está infringindo os artigos 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, que garantem que o usuário não pode ser ameaçado de ficar sem os serviços ou de ter o nome incuído no SPC e que os valores têm de ser negociados para que o consumidor tenha a oportunidade de quitar as dívidas, mesmo parcelada. A orientação ao consumidor é procurar o Idec (telefone 3675-0833) ou o Procon (1512). Os órgãos consideram a iniciativa de empresa ilegal e estão instruídos a ajudar os usuários lesados. "A telefonia é serviço essencial. Não pode ser cortado e o consumidor não pode ser ameaçado de entrar no SPC", diz a assistente de direção do Procon-SP, Lúcia Magalhães. Embratel diz que não cobrará multa ou juros A Embratel explica que o corte nos serviços e a inclusão do nome na lista do SPC só vai ocorrer no caso das pessoas que passaram muito tempo sem pagar as contas e que já foram avisadas ´mais de uma vez´ da questão. A empresa colocou à disposição do usuário o telefone 0800-902100. Ontem, 250 mil pessoas foram atendidas. Dos 600 mil clientes em débito, cerca de 100 mil estão com as linhas bloqueadas para o uso do 21. A Embratel informa que, para pagar a conta, basta se dirigir à rede conveniada de bancos e casas lotéricas. Não haverá cobrança de multa ou juros.