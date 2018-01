Contas de luz em SC e ES sobem a partir de domingo As contas de luz em Santa Catarina e no Espírito Santo vão subir no próximo domingo. Segundo números preliminares divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o aumento das tarifas residenciais da Celesc será de 10,5% e da Escelsa de 0,91%. Os números definitivos serão divulgados somente quarta-feira, quando a Aneel terá a correção do IGPM no mês de julho, índice utilizado para calcular o aumento, mas não devem ser muito diferentes dos anunciados. O reajuste médio preliminar, considerando todas as classes de consumidores, será 14,63% para as tarifas da Celesc e de 4,97% para as da Escelsa. Para as indústrias, que recebem energia em alta tensão, a Aneel definiu várias faixas de reajuste, que variam de 15,18% a 28,79%, no caso da distribuidora de Santa Catarina, e de 11,24% a 19,21% para a empresa capixaba. Sobre os porcentuais de reajuste aprovados pela Aneel ainda devem incidir ICMS, PIS e Cofins. Em sua reunião desta segunda-feira, a Agência homologou ainda as revisões tarifárias das duas distribuidoras feitas no ano passado. Com base em documentos definitivos apresentados pelas empresas, a Aneel chegou a 9,89% para a Celesc, e a 8,58% para a Escelsa. A Celesc atende 1,9 milhão de consumidores residenciais, comerciais e empresariais em 241 municípios de Santa Catarina. Já a Escelsa fornece energia para 994 mil unidades consumidoras em 65 municípios do Espírito Santo.