Contas do FGTS têm correção hoje As contas vinculadas do Fundo de Garantia serão corrigidas hoje em 0,3666%. A atualização corresponde à Taxa Referencial (TR) de 1.º de novembro, que foi de 0,1197%, mais juro de 3% ao ano, ou 0,2466% ao mês. Os saldos sacados a hoje já terão a correção acrescida no valor. Sobre o pagamento das perdas de correção em planos econômicos, o governo decidiu que apresentará uma proposta às centrais sindicais até o fim de janeiro. As centrais já apresentaram suas sugestões ao governo.