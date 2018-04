Contas do governo central têm superávit de R$ 1,655 bi O governo central (contas do Tesouro, Previdência e Banco Central) teve um superávit primário de R$ 1,655 bilhão em julho. O Tesouro Nacional contribuiu com superávit de R$ 3,030 bilhões, enquanto que a Previdência Social e o Banco Central tiveram no mês passado déficits primários de R$ 1,315 bilhão e R$ 60 milhões, respectivamente. No acumulado de janeiro a julho o governo central tem superávit primário de R$ 21,879 bilhões, o equivalente a 3,02% do PIB. No mesmo período do ano passado, o superávit primário do governo central era de R$ 19,664 bilhões, o equivalente a 2,95% do PIB.