Contas do Governo Central têm superávit de R$ 5,7 bilhões As contas do Governo Central - Tesouro, Previdência e Banco Central - fecharam abril com um superávit primário de R$ 5,715 bilhões. A Previdência e o Banco Central tiveram déficits de R$ 1,042 bilhão e R$ 56,6 milhões, respectivamente, mas o Tesouro Nacional contribuiu para o resultado positivo com um superávit de R$ 6,814 bilhões. No acumulado de janeiro a abril, o superávit primário do Governo Central foi de R$ 16,263 bilhões, o equivalente a 4,01% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, o superávit primário acumulado era de R$ 13,586 bilhões, o equivalente a 3,60% do PIB. As informações foram divulgadas hoje pelo Tesouro Nacional.