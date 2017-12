Contas do setor público têm superávit de R$ 3 bi em junho As contas do setor público (União, Estados e municípios e suas estatais) registram em junho um superávit primário de R$ 3,029 bilhões. Todas as esferas de governo tiveram superávit nas suas contas no mês. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo Banco Central, as contas do governo central (Tesouro, BC e INSS) tiveram um superávit de R$ 903 milhões. Os governos regionais apresentaram no mês um superávit de R$ 1,136 bilhão: R$ 875 milhões dos Estados e R$ 262 milhões dos municípios. As contas das empresas estatais foram superavitárias em R$ 990 milhões. Depois de terem registrado um déficit primário de R$ 1,165 bilhão em maio, as contas das empresas estatais federais registraram um superávit primário em junho de R$ 535 milhões. As contas das empresas estatais estaduais tiveram um superávit de 450 milhões e as empresas municipais um superávit de R$ 5 milhões. Em junho do ano passado, as contas do setor público registraram um superávit de R$ 3,453 bilhões.