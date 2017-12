Contas externas do País batem recorde em outubro O resultado das contas externas brasileiras em outubro bateu mais um recorde. De acordo com o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, o superávit de US$ 1,007 bilhão registrado nas transações correntes do Brasil com o exterior no mês passado, foi o melhor resultado apurado para meses de outubro desde o início da série histórica de dados sobre as contas externas do País, iniciada em 1947. "No acumulado em 12 meses e em termos de proporção do PIB, os resultados de outubro também são os melhores da série", disse Lopes. Nos últimos 12 meses, terminados em outubro, as transações correntes brasileiras acumulam um superávit de US$ 10,781 bilhões, o equivalente a 1,95% do Produto Interno Bruto (PIB). A balança comercial continuou sendo o principal elemento a justificar o bom resultado das transações correntes do País.