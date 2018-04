Contas podem ser pagas com cartão de crédito As contas mensais de água, luz, telefone, condomínio, escola, planos de saúde entre outros documentos com ficha de compensação já podem ser pagas com cartão de crédito. A Credicard, a partir deste mês, começa a oferecer esse serviço pela Internet para uma base de 7 milhões de portadores, disputando mercado com os bancos que também oferecem aos seus clientes a possibilidade de efetuar estes pagamentos pela via virtual. A estratégia da Credicard com o novo serviço é fidelizar seus clientes, com pontuação em programas de incentivo, e aumentar as transações com o cartão. "A expectativa é de um crescimento de 5% no ano, o que significa um acréscimo de R$ 850 milhões ao faturamento da Credicard, que em 2001 foi de R$ 17 bilhões", diz o superintendente de marketing da empresa, Jorge Arbex. A diferença do serviço oferecido pela emissora de cartões e pelos bancos, neste caso, é que com o cartão o valor pago pelo cliente só vai ser descontado no vencimento da fatura. O encargo cobrado pela Credicard pelo serviço é de 1,99% e proporcional aos dias entre o pagamento do título e o vencimento da fatura, acrescida de R$ 1 por título pago. Mas segundo Arbex, as taxas cobradas pelo serviço são menores do que as dos bancos na utilização de cheque especial. "O consumidor pode concentrar seus pagamentos na data que considerar mais conveniente, sem entrar em filas de bancos ou correr o risco de pagar juros altos, se na data do vencimento das contas tiver de apelar ao cheque especial", diz. Ele calcula que os gastos mensais com estas contas devem ficar em torno de R$ 300 por cartão. Para mostrar a vantagem da utilização do cartão, a Credicard dá um exemplo em seu endereço na internet. Numa conta no valor de R$ 150, paga no dia 10 e com vencimento da fatura no dia 25, as taxas de encargo e serviço somariam R$ 2,49, enquanto que no pagamento com cheque especial, considerando um de juro de 7% ao mês, a taxa seria de R$ 5,25. Para fazer o pagamento com o cartão, o portador acessa o site da Credicard, digita os números do código de barras da conta a ser paga e autoriza o débito. A Credicard quita o título no mesmo dia e lança o valor na próxima fatura do cliente. Os documentos só podem ser pagos até a data de vencimento. O Bradesco estuda a possibilidade de também oferecer o serviço aos 5,5 milhões de portadores de seu cartão de crédito. "Temos para os clientes do banco o débito automático e o agendamento para o pagamento de contas via internet.Vamos avaliar se lançamos o serviço no cartão", diz o diretor de cartões do Bradesco, Jair Scalco. A American Express (Amex) também examina o assunto.