Contas podem ser pagas em farmácias e postos O Pague e Pronto, rede alternativa para recebimento de contas de água, luz e telefone, apresenta um sistema que permite o pagamento, em dinheiro ou cheque, de contas de consumo em estabelecimentos alternativos como farmácias, supermercados, postos de gasolina e outros. Para o consumidor, uma das maiores vantagens deste sistema é a possibilidade de fazer pagamentos nos horários de funcionamento das lojas credenciadas, inclusive em finais de semana e feriados. Atualmente, existem 3500 postos de recebimento em mais de 900 cidades localizadas em 22 Estados do País (veja no link abaixo os estabelecimentos que contam com o serviço). O Pague e Pronto é um empreendimento da Interchange, empresa que faz gestão de relacionamentos eletrônicos de comunidades corporativas.