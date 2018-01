Contas que chegam fora do prazo são problema Nem sempre os consumidores contam com a pontualidade e eficiência das empresas que enviam suas contas pelo correio. Muitas companhias não conseguem encaminhar suas faturas em dia para que o pagamento seja efetuado dentro do prazo. Para o consumidor, essa falha pode acarretar muita dor de cabeça, como ameaças de novas cobranças e até mesmo o corte da prestação de serviço. Caso o problema se torne freqüente, a empresa precisa resolvê-lo o quanto antes, sem nenhum encargo adicional aos clientes. Além disso, os órgãos de defesa do consumidor, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orientam que o consumidor deve monitorar as datas de recebimento das contas e estar atento a eventuais atrasos. Outro ponto importante: o não recebimento da conta não isenta o consumidor de pagá-la. Tanto o Procon quanto o Idec são unânimes ao afirmar que o pagamento deve ser efetuado. Para contas de telefone, por exemplo, o consumidor corre o risco de ser incluído na lista de inadimplentes, de acordo com regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Já para as contas de água e luz, de acordo com Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor não pode ser incluído nas listas de proteção ao crédito, já que se trata da prestação de serviços essenciais. Primeiro contato é com a empresa A técnica do Procon-SP, órgão defesa ao consumidor ligado ao governo estadual, Gabriela Antônio, recomenda que o primeiro procedimento a ser tomado é notificar a empresa de que a conta ainda não chegou. Em seguida, o consumidor deve solicitar uma segunda via da conta, sem nenhum ônus para ele. Todo contato com a empresa deve ser protocolado, caso futuramente seja solicitado algum tipo de comprovação. Se a queixa for registrada por telefone, a técnica diz que é necessário saber o nome do atendente e o horário da ligação. Já se a reclamação for registrada pessoalmente, o consumidor deve solicitar que a queixa seja protocolada. Sendo feita pelo correio, deve registrar a carta com aviso de recebimento (AR). A advogada do Idec, Maria Inês Dolci, esclarece que a empresa não pode cobrar multas ou juros do consumidor, mesmo que o atraso tenha ocorrido por falhas de cadastro, correio etc. A advogada também comenta que a conta deve ser encaminhada com no mínimo cinco dias de antecedência. Como proceder Em casos de problemas, primeiramente o consumidor deve procurar a empresa para tentar sanar o transtorno. Se nada for feito, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como Procon e Idec. No Procon-SP, dúvidas ou reclamações poderão ser encaminhadas aos postos de atendimento pessoal da Fundação Procon-SP (Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera e Poupatempo Santo Amaro), pelo telefone 1512 ou no site do órgão (veja link abaixo). Confira abaixo também o link do Idec. Se mesmo assim o problema não for solucionado, o consumidor pode levar o caso à Justiça por meio do Juizado Especial Cível (JEC) nas ações de até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil), sendo que nas causas de até 20 salários mínimos (R$ 3,6 mil) não é necessária a presença de advogado. Acima desses valores, o caso deverá ser resolvido na Justiça comum.