Contas registram déficit no mês, mas saldo é positivo no ano O Brasil registrou em novembro um déficit de US$ 136 milhões em suas transações correntes ? balança comercial; balança de serviços (fretes, seguros, viagens internacionais, remessa de lucros, juros, royalties); e transferências unilaterais. O resultado foi divulgado hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. O resultado global do balanço de pagamentos ficou negativo em US$ 214 milhões no mês passado. O balanço de pagamentos inclui, além das transações correntes, o movimento de capitais. Com o resultado de novembro, o País acumula no ano um superávit de US$ 3,802 bilhões em transações correntes, o equivalente a 0,85% do Produto Interno Bruto (PIB). O balanço de pagamentos, como um todo, acumula um superávit de US$ 14,613 bilhões. Os investimentos estrangeiros diretos (IED) de novembro atingiram o montante de US$ 1,954 bilhão, elevando para US$ 8,735 bilhões o saldo desses investimentos em 2003. Nos últimos 12 meses, os investimentos estrangeiros diretos somam US$ 10,237 bilhões ou 2,11% do PIB. Projeções O Banco Central alterou algumas projeções para o balanço de pagamentos de 2003 e 2004. De acordo com os dados divulgados hoje, a projeção para o saldo da balança comercial em 2003 foi elevado de US$ 23,5 bilhões para US$ 24 bilhões. Para 2004, entretanto, o BC manteve em US$ 19 bilhões sua estimativa de superávit comercial. Pelo lado das transações correntes, o Banco Central elevou de US$ 3 bilhões para US$ 3,8 bilhões a estimativa de superávit este ano. Se o resultado positivo for confirmado, essa será a primeira vez, desde 1992, que o País fechará um ano com superávit em conta corrente. Em termos de proporção do PIB, o novo superávit previsto equivale a 0,78% do PIB, ante 0,61% da previsão anterior. Para 2004, o BC reduziu de US$ 4,6 bilhões par a US$ 4,4 bilhões sua estimativa de déficit em transações correntes. Pelo lado dos investimentos estrangeiros diretos (IED), o BC elevou em US$ 600 milhões, para US$ 9,6 bilhões, sua projeção para o ingresso desse tipo de investimento no País em 2003. Para 2004, entretanto, a projeção de um ingresso de US$ 13 bilhões em IED foi mantida.