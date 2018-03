Continental Airlines e TAP-Air Portugal fazem acordo A norte-americana Continental Airlines e a TAP-Air Portugal anunciaram em comunicado que assinaram um acordo cooperativo, o qual inclui a partilha de vôos selecionados, participação recíproca em programa "frequent flyer" e acesso mútuo a salas de aeroportos. O acordo está sujeito à aprovação governamental e a TAP e a Continental afirmaram que iniciarão a partilha de rota em setembro de 2003. A Continental partilhará os vôos operados pela TAP entre Lisboa e até 18 cidades da Europa e África, inclusive destinos em Portugal como Faro, Funchal, Porto e destinos na África, tais como Maputo, Moçambique, Sal e Ilhas de Cabo Verde. A TAP partilhará vôos operados pela Continental entre o centro de operações da Continental em Nova York no Newark Liberty International Airport e 51 cidades dos EUA e Canadá. Atualmente, a TAP opera mais de 60 destinos na Europa, África e América do Sul, Norte e Central. Em 2002, a TAP transportou 5,6 milhões de passageiros e registrou um porcentual de assentos ocupados de 69%. A Continental Airlines é a sétima maior companhia aérea mundial, com mais de 2.200 vôos diários, sendo 130 vôos domésticos e 95 destinos internacionais.