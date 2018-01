Continental planeja investir US$ 305,62 milhões no Brasil A fabricante alemã de pneus e autopeças Continental AG afirmou que planeja investir mais de 250 milhões de euros (US$ 305,62 milhões) em uma fábrica nova de pneus no Brasil. A fábrica, que vai atender principalmente às operações deficitárias da empresa na América do Norte, terá capacidade de produção anual de sete milhões de pneus para carros de passeio e 700 mil pneus para caminhões. A unidade deverá entrar em operação em 2008. A decisão faz parte dos esforços da Continental para realocar capacidade de produção para países com mão-de-obra barata. A empresa fez isso na Europa, transferindo a maior parte de sua produção para os países do leste do continente. As informações são da Dow Jones.