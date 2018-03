Continua embargo russo à carne brasileira A representação comercial da Embaixada da Rússia no Brasil informou que continuam suspensas as importações de carne do Brasil. De acordo com o cônsul da embaixada, o governo russo e o Ministério da Agricultura daquele país continuam analisando relatórios com informações sobre o foco de febre aftosa registrado no Pará. O governo da Rússia não remeteu até agora para a sua embaixada no Brasil nenhum documentos em que revê o embargo. A Rússia orientou seus técnicos que fazem inspeções das carnes no Brasil para não emitirem certificado de exportação desde sexta-feira passada. Com isso, os embarques de carne para a Rússia pelo Porto de Itajaí estão paralisados. Na semana passada, a expectativa do Ministério da Agricultura do Brasil era de que o embargo fosse revisto rapidamente.