Continua greve na Caixa; BB de Brasília volta ao trabalho Em assembléia na tarde desta sexta-feira, em Brasília, os funcionários da Caixa Econômica Federal decidiram manter a paralisação. Já os bancários do Banco do Brasil na capital federal aceitaram a proposta da diretoria de 12,6% de aumento (eles queriam 21,58%) e encerraram a paralisação, que começou terça-feira. Na quinta-feira, os bancários do BB já haviam encerrado a greve em todos os Estados. Segundo o Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, haverá nova assembléia da Caixa no próximo domingo. Em nota, a Caixa informou que 88% das agências de todo o País funcionaram normal ou parcialmente na sexta-feira. De acordo com a Confederação Nacional dos Bancários, o funcionários da Caixa consideram a proposta da instituição inferior ao que foi oferecido aos trabalhadores do BB. O principal entrave é o fato de o reajuste não incidir sobre todas as verbas dos trabalhadores. Outra questão é o reajuste a cesta alimentação, que é de apenas R$ 80,00, para o pessoal da Caixa e de R$ 200 para os funcionários do BB.