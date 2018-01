Continuam ruins as perspectivas para o varejo A atividade do varejo medida pelo volume de consultas mensais à base de dados da consultoria Serasa Experian caiu 1,1%, em relação a dezembro, e 9,6%, em relação a janeiro de 2015. O indicador toma como base pesquisa feita com cerca de 6 mil empresas comerciais e, com frequência, permite antecipar as tendências do varejo que serão mais amplamente conhecidas nos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados com maior defasagem.