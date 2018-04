Contra crise, gigante britânica oferece férias de até um ano em troca de salário menor

A gigante de telecomunicações britânica British Telecom está oferecendo a seus funcionários férias prolongadas para quem concordar em receber apenas parte do seu salário.

Em meio à crise econômica que já significou um prejuízo bilionário no primeiro trimestre deste ano, a empresa diz que está procurando alternativas para reduzir os gastos com sua folha de pagamentos para evitar demissões.

Uma das opções oferecidas aos funcionários é sair de férias por um ano inteiro em troca de 25% do salário de um ano pago de uma só vez.

A empresa também está incentivando os empregados a adotar reduções na carga horária: funcionários com filhos terão a opção de trabalhar apenas durante os horários escolares, e aqueles que concordarem com um regime de meio período receberiam um bônus de mil libras (cerca de R$ 3,2 mil).

A BT, que emprega mais de 100 mil pessoas, registrou nos três primeiros meses deste ano fiscal uma perda de quase 1 bilhão de libras (cerca de R$ 3,2 bilhões). A companhia anunciou que cortará cerca de 15 mil postos de trabalho neste ano, tendo cortado semelhante número de vagas no ano passado.

No mês passado, outra empresa britânica, a companhia aérea British Airways, pediu a seus funcionários que tirassem até um mês de férias não-remuneradas para ajudar a reduzir as despesas do grupo. A empresa registrou no ano fiscal passado, que terminou em março, uma perda recorde de 400 milhões de libras (quase R$ 1,3 bilhão). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.