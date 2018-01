Contra PEC do Teto, manifestantes fazem 'corredor polonês' para parlamentares

BRASÍLIA - Sem conseguir autorização para acompanhar a votação da PEC do teto de gastos nas galerias do plenário, manifestantes - estudantes na maioria - ocuparam um dos acessos ao local com cartazes de protesto. Eles formaram uma espécie de "corredor polonês" por onde passam os parlamentares, que são cobrados por sua posição a favor ou contra a medida.

Nos cartazes, os manifestantes ainda exibem mensagens contra os cortes que serão promovidos pela PEC, segundo eles, e também com os dizeres "Fora Temer".

Parlamentares de partidos da oposição também fizeram um ato no plenário da Câmara dos Deputados contra a PEC 241. Eles entregaram ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), caixas que simbolizam as mais de 320 mil assinaturas em uma petição online contrária à medida.

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), promotor da petição disse que a proposta apresenta risco aos recursos destinados à saúde e à educação e classificou a medida de "PEC da desigualdade". Além das caixas, os parlamentares carregavam cartazes e faixas contra a PEC.