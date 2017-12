Contra reforma trabalhista, manifestantes ocupam Avenida Paulista

Manifestantes contrários à reforma trabalhista ocuparam a avenida Paulista na noite desta segunda-feira, 10. Por volta das 18 horas eles se reuniram no vão do MASP e caminharam em direção à Fiesp, a que chamaram de 'ordenadora do golpe'.

O protesto foi organizado pela Frente Povo Sem Medo e Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) para marcar a oposição à reforma trabalhista, que deve ir à votação no Senado nesta terça-feira, 11.

O texto do relator Ricardo Ferraço foi aprovado, sem alterações, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira, 28 de junho. A reforma tem o respaldo do senador Romero Jucá e sancioná-la é um dos principais objetivos do governo Temer, que segue em crise.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em frente à Fiesp, os manifestantes queimaram um boneco do presidente Michel Temer. Na transmissão ao vivo via Facebook, o portal Jornalistas Livres chamaram Temer de "a cara do golpe". O grupo de manifestantes informou a Polícia Militar que pretende seguir em caminhada até o diretório do PMDB na capital paulista, localizado na Rua Manuel da Nóbrega, no bairro do Paraíso.

Reflexo no trânsito. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que o trânsito na Avenida Paulista está bloqueado no sentido Paraíso. Objetos foram incendiados e os bombeiros foram chamados para conter as chamas. Há pouco, os manifestantes já haviam deixado a avenida Paulista, mas o fluxo de veículos ainda estava interrompido, enquanto os bombeiros continham pequenos focos de incêndio na pista.