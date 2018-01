Contrariando tendência, produção na agroindústria cai 0,9% Contrariando o crescimento médio de 3,1% da produção industrial registrado em 2005, a agroindústria teve queda de 0,9% no indicador no mesmo período. O levantamento, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que o desempenho dos setores vinculados à pecuária, que teve alta de 3,7%, não foi suficiente para compensar a queda dos segmentos associados à agricultura (-4%), de maior peso no setor. Em bases trimestrais, a agroindústria apresentou retração de 3,5% no primeiro trimestre, se recuperou no segundo, ao avançar 3,6%, e voltou a recuar no terceiro (-1,5%) e no quarto trimestre (-2,8%). A base de comparação usada foram os mesmos períodos de 2004. Segundo o IBGE, o fraco desempenho no ano de 2005 está relacionado a uma conjuntura desfavorável principalmente para os setores associados à lavoura - que sofreram influência de fatores climáticos, como falta de chuva - da queda dos preços internacionais de algumas commodities agrícolas, valorização cambial e aumento dos custos de produção. Exportações Apesar da retração do índice, nem mesmo os casos de febre aftosa confirmados ano passado em Mato Grosso do Sul e a suspeita da doença no Paraná seguraram as exportações de produtos vinculados à pecuária. Conforme apurado pela Secretaria de Comércio Exterior e sublinhado na pesquisa do IBGE, as carnes de bovinos congeladas obtiveram aumento de 22,4% nas vendas externas - o maior de todos os principais produtos da agroindústria. Segundo o IBGE, isso se deu pela diminuição da quantidade do produto disponível no mercado mundial, por conta de outras crises sanitárias, como o "mal da vaca louca", que atinge os rebanhos da Europa, Canadá e Estados Unidos. Produtos industriais Ainda segundo o levantamento, o setor de produtos industriais derivados da agricultura apresentou, em 2005, queda de 1% na produção em comparação com o ano anterior. O subsetor que mais perdeu dinamismo foi o dos derivados de milho, com retração de 15,4%. Do lado positivo, destacaram-se: celulose, com 4,4%; trigo, com 3%; e arroz, com 5,6%.