Contratar pacotes turísticos exige pesquisa As férias são, teoricamente, um período de descanso, viagens e lazer. Mas, deve-se tomar cuidado ao contratar um agente de viagens para não transformar a viagem em uma grande dor-de-cabeça. O consumidor que sai de férias deve pesquisar antes de adquirir um pacote turístico para não pagar por um pacote de problemas. Preços abusivos, roteiros trocados, propaganda enganosa, serviços não cumpridos e cancelamento de vôos são algumas das frustrações que o passageiro pode sofrer ao contratar os serviços de uma agência de turismo. A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo de São Paulo, já recebeu até maio deste ano 377 registros de consultas e 63 reclamações contra as agências de turismo. No ano passado, foram registradas 653 consultas e 199 reclamações. A principal precaução a ser tomada é organizar tudo com antecedência, tanto em viagens nacionais quanto internacionais. O planejamento pode compensar financeiramente, pois algumas agências oferecem preços mais baixos e vantagens, além, é claro, de eventuais promoções. O primeiro passo é fugir dos pacotes turísticos da chamada alta temporada, que compreende as férias escolares de julho e de janeiro e fevereiro e os principais feriados. Nessas épocas, o número de turistas aumenta, pois é quando muitas pessoas podem viajar. Com a maior demanda, tudo fica mais caro, desde o pacote ? incluindo-se transporte e hospedagem ? até a infra-estrutura do local visitado ? como restaurantes, passeios etc. Além de pagar mais caro, o consumidor está sujeito a enfrentar filas, atrasos e demoras, entre outros problemas. Veja em matéria a seguir dicas sobre a pesquisa de preços em agências de viagem.