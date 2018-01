Contrato: atualização TR Contratos atualizados pela Taxa Referencial (TR) com valor da prestação expresso em quantidades de TRD devem ser atualizados pela multiplicação da quantidade de TRD pelo fator da data do vencimento. A regra vale para pagamento feito dentro do prazo. Para pagamentos a serem efetuados hoje, dia 13, multiplique o número de TR pelo fator 0,00995443.