Contrato de etanol da BM&F deve ser lançado em 24 de abril O novo contrato de etanol da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) deve ser lançado no dia 24 de abril, em um evento realizado em conjunto com o Ministério da Fazenda. O contrato também contará com um lançamento internacional a ser realizado em maio, em Nova York, já que será direcionado aos exportadores de álcool e ao mercado internacional. As mudanças mais importantes trazidas neste contrato em relação ao contrato anterior são a cotação, que será agora em dólar, e a ponta de entrega, que mudará de Paulínia, interior de São Paulo, para Santos. Segundo Manoel Felix Cintra Neto, presidente da BM&F, esses contratos já foram aprovados pelo conselho interno da BM&F e aguardam apenas deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), prevista para sair até o final deste mês. O presidente informou também que o próximo contrato a passar por um ajuste voltado para exportação será o de café.