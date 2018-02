Contrato de venda da inglesa The Body Shop à Natura é assinado

SÃO PAULO - O contrato de venda da rede The Body Shop da L'Oreal para a Natura foi assinado, depois de receber o aval do Conselho Central de Trabalhadores da companhia francesa. O comunicado foi divulgado no final desta madrugada.

A proposta de venda está sujeita a autorização de órgãos antitruste, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, e espera-se ser concluída durante 2017. No início do mês, a companhia brasileira havia anunciado proposta para a francesa considerando o valor da rede em € 1 bilhão.

Ontem, a Natura havia anunciado a assinatura do contrato de compra de 100% do capital da rede. De acordo com a companhia brasileira, a operação não está sujeita à aprovação dos acionistas e não proporciona direito de recesso, já que a aquisição será feita pela subsidiária internacional. Mesmo assim, a empresa tem a intenção de realizar uma assembleia geral extraordinária para que os acionistas se manifestem. A AGE será marcada após o fechamento da aquisição.