Contrato Varig/TAM não tem data definida Representantes da Varig e da TAM prosseguirão as reuniões mediadas pelo Banco Fator sobre os detalhes do acordo que formaliza o processo de fusão das duas empresas. Segundo informou a Assessoria do Banco Fator, há consenso sobre a maioria das questões, mas outros aspectos, especialmente jurídicos, continuam a ser debatidos. Membros das duas empresas tinham a expectativa de assinar o contrato nesta semana, mas agora já não falam em prazos. O principal empecilho continua relacionado com a Varig Engenharia e Manutenção (VEM) . Essa divisão deve ficar fora da nova empresa, mas a TAM quer rediscutir os temos de futuros contratos de manutenção aeroportuária com a VEM. A TAM, assim como diversas empresas do setor, é cliente da VEM há anos. A Varig e a TAM assinaram em fevereiro um protocolo de entendimento que poderá levar à união das operações de transporte de passageiros. Além da VEM, devem ficar de fora do acordo a VarigLog (divisão de cargas da Varig), a SATA (divisão de serviços aeroportuários da Varig) e a TAM Táxi Aéreo (divisão de transporte de executivos da TAM).