Contratos de câmbio anteriores a hoje não pagarão IOF

"O decreto fala de vigência do IOF a partir da data de publicação. O governo, sensível à situação dos contratos fechados antes da publicação no Diário Oficial, vai editar uma medida jurídica para ajustar a situação", disse Monbelli.

Pela leitura do decreto nº 6.983, que entrou em vigor hoje, as ordens de compra de ações feitas por investidores estrangeiros desde quinta-feira passada estariam sujeitas à cobrança do IOF, fixado em 2% para entrada de capital externo. Segundo o decreto, a cobrança ocorre na liquidação das "operações de câmbio para ingresso de recursos no País, realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no mercado financeiro e de capitais". Pelas regras da BM&FBovespa, a liquidação para as operações de compra de ações ocorre em D + 3 (o dia da operação mais três), ou seja, todas as ordens dadas entre os dias 15 e 19 de outubro estariam sujeitas a essa tributação.

Desde cedo, existiam muitas dúvidas no mercado sobre a data do fato gerador da tributação. Se a data fosse anterior à da entrada em vigor do decreto, isso poderia gerar questionamentos judiciais.