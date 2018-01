Contratos de clínicas de estética têm problemas Os contratos de prestação de serviço de clínicas de emagrecimento e estética muitas vezes apresentam cláusulas abusivas, publicidade enganosa e qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Estes problemas estão sendo registrados pela Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual. Os números de reclamações contra este serviço vêm crescendo nos últimos dois anos. A técnica da área de saúde do Procon-SP, Hilma Araújo dos Santos, afirma que a maioria das propagandas realizadas por estas empresas mostra pessoas ou modelos que conseguem resultados milagrosos de perda de peso e de melhora da pele, por exemplo. "Muitas dessas promessas são impossíveis, enganosas. Isso porque as pessoas possuem organismos diferentes e têm diferentes reações aos tratamentos. A publicidade precisa ser mais honesta", alerta Hilma. Os contratos também apresentam uma série de problemas como: cláusulas abusivas, não devolução do preço inicial em caso de desistência e a falta de informação sobre o serviço. O contrato deve ser claro e incluir todas as informações que foram combinadas verbalmente. "O consumidor deve guardar todo o material publicitário, pois ele faz parte dos dispositivos contratuais", avisa a técnica do Procon-SP. Contrato O contrato deve trazer entre suas cláusulas o número de sessões contratadas, o preço total do tratamento estético, e o valor de cada sessão em separado, as formas de agendamento da sessão, o período do tratamento (data de início e término), os equipamentos que serão utilizados no tratamento, os produtos e profissionais envolvidos na prestação do serviço. Hilma recomenda ao consumidor procurar uma clínica de confiança, apresentada por amigos ou parentes, pois além de proporcionar o resultado esperado, o tratamento de baixa qualidade pode prejudicar a saúde. "As clínicas devem realizar uma avaliação médica antes do início do tratamento. O consumidor deve ter um acompanhamento clínico durante todas as sessões do tratamento para evitar prejuízos à saúde", alerta a técnica do Procon-SP. O consumidor pode consultar também o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon-SP pelo telefone 3824-0446 para verificar se a empresa não possui nenhuma reclamação registrada. Outro problema enfrentado pelo consumidor é quanto à falta de qualidade e eficácia dos serviços prestados. Hilma afirma que muitos consumidores não ficam satisfeitos com os serviços prestados e questionam a publicidade veiculada pelas clínicas. "O consumidor reclama que os resultados obtidos não são satisfatórios e as clínicas alegam que o cliente não seguiu todas as determinações corretamente", explica a técnica do Procon-SP. Número de queixas no Procon está crescendo O número de reclamações contra as clínicas de tratamento estético ou de emagrecimento cresceu nos últimos dois anos. De 1999 para 2000 o número de reclamações cresceu 170%. Em 1999, o Procon-SP registrou 123 consultas e 23 reclamações. Já no ano passado, o órgão recebeu 352 consultas e 62 reclamações contra clínicas do setor. Em 2001, entre janeiro e junho, os consumidores registraram 92 consultas e 22 reclamações. Veja no link abaixo os cuidados que o consumidor deve tomar antes e depois de assinar um contrato de prestação de serviço de clínicas de estética.