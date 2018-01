Contratos de petróleo elevam popularidade de Morales A assinatura dos novos contratos de exploração e produção de petróleo e gás fez bem à popularidade do presidente da Bolívia, Evo Morales. É o que indica pesquisa de opinião pública do instituto Equipo Mori, publicada nesta terça-feira, 7, no diário boliviano El Deber. Segundo a pesquisa, realizada quatro dias após a divulgação dos contratos, a aprovação do governo subiu 13 pontos porcentuais, atingindo 63%. No levantamento anterior, em outubro, Morales experimentou o pior índice de aprovação, de 50%. Analistas bolivianos creditam o bom desempenho aos acordos anunciados com as petroleiras. A popularidade de Morales vinha caindo havia cinco meses, depois de atingir o ponto máximo de 81% em maio, após a publicação do decreto de nacionalização das reservas de petróleo e gás. Para o analista político Carlos Cordero, entrevistado pelo jornal, a retomada do apoio se deve à geração, pelo governo, de políticas econômicas favoráveis à população. Os 44 contratos assinados com 12 petroleiras foram entregues na noite de segunda, 6, ao presidente do Congresso boliviano, o vice-presidente da República Álvaro Garcia Linera. Até o fim da tarde desta terça, porém, parlamentares da oposição reclamavam que ainda não tinham recebido cópias para avaliação. Segundo a legislação local, os contratos devem ser aprovados pelo Congresso para entrar em vigência. No ato de entrega dos documentos, Morales pediu que os parlamentares os aprovem em um prazo de 15 dias. Os contratos serão analisados primeiro pela comissão de desenvolvimento econômico da Câmara dos Deputados, que deve elaborar um parecer para votação em plenário. Em entrevista à imprensa local, o líder oposicionista Jorge Quiroga garantiu que seu partido não vai criar entraves à aprovação dos contratos, desde que seja benéficos ao país. "É uma questão muito importante para a Bolívia e precisamos saber se os anexos também foram assinados e serão apresentados ao Congresso", disse ao Estado a deputada Sandra Yañes, partidária de Quiroga. Os contratos têm sete anexos que detalham questões como a remuneração dos concessionários e programas de investimentos. O ministério dos Hidrocarbonetos publicou em sua página da internet um modelo padrão dos contratos assinados com as petroleiras, mas sem os anexos que diferem os termos acordados com cada empresa. O documento dá poder à estatal local YPFB para interferir qualquer decisão das companhias sobre a operação dos campos, incluindo a indicação de fornecedores de bens e serviços para participar de licitações acima de US$ 350 mil. O contrato determina ainda que os produtores de petróleo e gás destinem parte de sua produção para o mercado interno, em caso de desabastecimento ou de crescimento da demanda, além de pedir prioridade na contratação e treinamento de profissionais bolivianos para a operação dos campos.