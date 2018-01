Contratos de petróleo no mercado futuro fecham em alta Os contratos futuros de petróleo subiram em Nova York (New York Mercantile Exhange-Nymex) e Londres (New York Mercantile Exchange-IPE), impulsionados por uma onda de compras nos contratos de gasolina para junho, diante do vencimento do papel e do final de semana prolongado, com o feriado de Memorial Day segunda-feira nos EUA. Na Nymex, os contratos de gasolina para junho fecharam em US$ 1,4367 o galão, em alta de 515 pontos (+3,72%), enquanto os contratos de gasolina para julho fecharam em US$ 1,2875 o galão, em alta de 69 pontos (+0,54%). Os contratos de petróleo para julho fecharam em US$ 39,88 o barril, em alta de US$ 0,44 (+1,12%); a mínima foi de US$ 39,25 e a máxima de US$ 39,94. Na IPE, os contratos de petróleo Brent para julho fecharam em US$ 36,25 o barril, em alta de US$ 0,33 (+0,91%); a mínima foi de US$ 36,19 e a máxima de US$ 36,67. A alta nos preços da gasolina refletiram a situação de oferta apertada do combustível nos EUA e a relutância dos operadores de saírem para o feriado sem contratos extras para se protegerem contra o potencial de ataques terroristas, disseram analistas. Embora os analistas estejam aparentemente divididos sobre se os futuros de gasolina podem desafiar novamente a máxima em 20 anos, muitos concordam que o movimento de alta dos futuros de petróleo pode estar limitado, com a Arábia Saudita sinalizando que irá oferecer mais petróleo ao mercado. As informações são da Dow Jones.