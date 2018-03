Contratos do agronegócio atingem recorde na BM&F em 2006 Os contratos futuros agropecuários negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) terminaram 2006 com recorde histórico de negócios, volume financeiro, operações com boi gordo, milho e soja. Também foram expressivas as operações com futuro de café, que representaram 170% da safra 2006/07. No boi, foi negociado o equivalente a 90% das exportações de carne bovina. No açúcar, as operações bateram 18,9 milhões de sacas e, no álcool, o equivalente a 793 milhões de litros. Em 2006, a BM&F negociou 1.354.295 contratos futuros agropecuários, alta de 24,37% sobre o ano anterior. O volume financeiro ficou em US$ 12,4 bilhões, alta de 23%. O total de contratos em aberto atingiu 67.393, alta de 51,2%. Os negócios com café ficaram em 561.434 contratos, alta de 10%, e as operações com boi atingiram 393.250 contratos, alta de 26,2%. No milho, os contratos ficaram em 138.482, alta de 41%, e, na soja, 99.525 contratos, alta de 110%.