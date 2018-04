Contratos do Fies devem ser assinados até hoje Os contratos do Financiamento Estudantil (Fies) devem ser assinados até hoje. Os estudantes precisam comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) ou agendar o atendimento pelo disque-Caixa 0800-550101. Para o primeiro semestre deste ano, foram aprovados 40 mil universitários no processo seletivo. O candidato precisa levar uma Declaração de Aprovação emitida pela Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento; Carteira de Identidade e CPF próprio; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, se o candidato for menor de 21 anos de idade e não emancipado; Comprovante de residência. E os documentos do fiador, que são os seguintes: Carteira de Identidade e CPF próprio e, se casado, também do cônjuge; Certidão de Casamento, se for o caso; Comprovantes de rendimentos; Comprovante de residência. O que é o Fies O Fies foi criado no segundo semestre de 1999 com o objetivo de ampliar as condições de acesso à educação de nível superior. O programa destina-se a estudantes brasileiros, regularmente matriculados em curso de graduação de instituições de ensino superior particulares que aderiram ao Programa. O Fies prioriza universitários que não podem arcar integralmente com os custos da sua formação superior e financia até 70% do valor das suas mensalidades. O processo de seleção leva em conta o perfil sócio-econômico dos estudantes, analisado por meio de sistema informatizado. Desde a sua criação, em 1999, o Fies já financiou 152 mil universitários. Neste semestre, foram mais de 192 mil estudantes inscritos, concorrendo às 40 mil vagas oferecidas.