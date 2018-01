Contratos pela TR Contratos atualizados pela Taxa Referencial (TR), que tenham o valor da prestação expresso em quantidades de TRD, devem ser atualizados pela multiplicação da quantidade de TRD pelo fator da data do vencimento. A regra vale para pagamento feito dentro do prazo. Para as operações com data de vencimento dia 12 de maio, multiplique a quantidade de TR pelo fator 0,00992325.