Contribuição a INSS vence na quarta-feira Vence quarta-feira o prazo para que autônomos, empresários, donas de casa, empregadas domésticas, estudantes e desempregados inscritos na Previdência Social paguem a contribuição relativa a julho. As empregadas domésticas recolhem pelas mesmas faixas e alíquotas dos trabalhadores assalariados (ver seção Indicadores). Os autônomos fazem o recolhimento conforme seu tempo de inscrição na Previdência Social. Quem se inscreveu até 29/11/99 e recolhe entre as classes 1 e 5 pode contribuir sobre qualquer valor entre R$ 180,00 (piso) e R$ 715,00. Os demais fazem o recolhimento de acordo com sua classe de contribuição. O segurado que se filiou ao INSS a partir de 29/11/99 pode recolher sobre R$ 180,00 e R$ 1.430,00 (teto).