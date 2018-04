Contribuições compulsórias podem ser devolvidas Muitos contribuintes que entraram com ação na Justiça reivindicando da União a devolução do empréstimo compulsório cobrado na compra de veículos, de julho de 1986 a julho de 1987; sobre a compra de combustíveis, de julho de 1986 a outubro de 1988; e na compra de passagens aéreas internacionais e moeda estrangeira receberam o dinheiro de volta. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) obteve em 1998, para três associados, a devolução de R$ 7.071,17; e para outros 19, R$ 31.011,55, referentes ao compulsório recolhido na compra de carro. Mas outros processos ainda estão em fase de execução judicial e outros, tramitando na Justiça. No total, são mais de cem ações com grupos de associados e uma ação coletiva que poderá beneficiar todos os associados do Idec, explica a advogada do instituto Valéria Pecini. Vale lembrar, no entanto, que o prazo para recorrer à Justiça já acabou. Portanto, só vai reaver o dinheiro quem já está com a ação em tramitação.