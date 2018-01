Contribuinte diminui do IR doações para crianças A funcionária da Telemig Celular Érica Portela, de Belo Horizonte, decidiu entregar a um fundo municipal de apoio a crianças e adolescentes 300 reais do Imposto de Renda (IR) que deverá pagar em maio. "Assim, eu faço com que algum dinheiro seja revertido para quem realmente precisa." Quase 60 colegas de Érica também contribuem para fundos que sustentam creches e abrigos em dez municípios pobres de Minas Gerais. Tecnicamente, o que os funcionários da Telemig Celular fazem é uma doação que será abatida do IR devido até o limite de 6%. No caso de pessoas jurídicas, o abatimento máximo é de 1%. Faz pouca ou nenhuma diferença para o bolso do contribuinte. Para a pequena Águas Formosas, porém, os recursos dessas doações chegaram a R$ 18 mil em 2002. Com o ânimo renovado, a população juntou mais dinheiro para construir um centro de atendimento a menores em situação de risco. Instalou-se também a sede do Conselho Tutelar da Infância e Adolescência. Desconhecido - Desde 1990, a Receita Federal permite ao contribuinte abater do IR doações feitas aos Fundos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), mas poucos sabem disso. Em 1995 a Fundação Abrinq começou a divulgar essa possibilidade para empresas. Mas o fundo municipal de São Paulo não recebeu praticamente nada até junho de 2001, quando o Conselho Tutelar saiu em busca de doações. Um balanço feito em agosto apontava saldo acumulado de R$ 3 milhões. "É melhor do que nada, mas esperávamos muito mais, pelo menos R$ 10 milhões", lamenta o encarregado da captação, Anderson Calles. O dinheiro do fundo em São Paulo, segundo Calles, sustenta 29 projetos de creches, abrigos e programas de recuperação de crianças e adolescentes, tudo sob a administração de organizações não-governamentais (ONGs). Mais informações sobre doações podem ser obtidas na Fundação Abrinq (0xx11-3081-0699) e no Conselho Tutelar de São Paulo (0xx11-3315-9077, ramais 2287 ou 2522).