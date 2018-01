Contribuinte está pagando mais imposto Nos últimos quatro anos, a tabela de correção do Imposto de Renda não foi corrigida. Isso tem feito com que o trabalhador pague mais imposto, independente de ter tido reajuste salarial ou não. No caso do contribuinte que obteve correção salarial, o reajuste foi nominal e não real. Ou seja, apenas conseguiu repor as perdas para a inflação. Neste caso, se a tabela também tivesse sido corrigida pela inflação, esse assalariado estaria pagando o tributo de acordo com a sua faixa salarial. Como não foi, ele está pagando mais. Na segunda, está o trabalhador que não obteve reajuste salarial e continua pagando o mesmo valor nominal do imposto. Na prática está recolhendo mais do que deveria, já que o seu padrão de vida foi reduzido pela inflação. Se a tabela tivesse sido corrigida, ele poderia continuar isento ou recolhendo menos. Para se ter uma idéia, um contribuinte que em janeiro de 1996 ganhava R$ 1.551,28, tinha dois dependentes e recolhia na fonte R$ 56,95, correspondentes a 3,67% da sua renda. Se o salário dele tivesse sido recomposto até março pela variação do IPCA (28,92%), o ganho bruto em abril seria de R$ 2.000,00 e o imposto na fonte de R$ 117,28 (5,86% da renda). Neste caso, a carga tributária aumentou 59,67%. Se a tabela tivesse sido corrigida pela variação da Ufir, 28,41%, esse contribuinte estaria recolhendo R$ 71,27 (3,56% da sua renda). Pressão popular Desde março, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), que prevê a correção da tabela do Imposto de Renda pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O projeto ainda precisa ser analisado por duas comissões antes de ser votado em plenário. E a tramitação pode ser bastante demorada, se não houver pressão popular. Para apressar a votação, o deputado sugere que os contribuintes enviem abaixo-assinado pedindo a votação urgente do projeto. Pode ser pela Internet (ricardo@berzoini.org). Pelo site da Unafisco Sindical (www.chegadeconfisco.com.br), o contribuinte pode enviar o seu protesto para o Executivo (presidente da República, ministro da Fazenda, secretário da Receita Federal) e Legislativo (deputados e senadores).