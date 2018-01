Contribuinte individual pode comprovar rendimento O contribuinte individual já dispõe de instrumento legal que comprove a regularidade de inscrição e de recolhimento de suas contribuições junto à Previdência Social. A Declaração de Situação do Contribuinte Individual - DRS-CI tem valor semelhante à Certidão Negativa de Débito (CND), isto é, com ela o contribuinte individual pode celebrar contratos ou participar de operações que exijam documento que comprove a regularidade de sua situação perante o INSS. O novo documento, no entanto, não substitui a CND. Ele é expedido apenas para o contribuinte individual, portanto não tem validade em contratações com o Poder público e no recebimento de benefícios e incentivos fiscais ou de crédito, bem como na alienação de títulos e bens. A DRS-CI tem validade de 60 dias e é emitida por meio eletrônico, numerado automaticamente. O documento pode ser obtido no serviço de auto-atendimento da Previdência Social, o PREVFácil e o PREVInet (veja link abaixo). Vale lembrar que a Previdência considera regular o contribuinte individal com inscrição (NIT / PIS /PASEP), há 12 meses ou mais com registro de recolhimento de, no mínimo, oito competências.